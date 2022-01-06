Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы
Ранее с соответствующим запросом в организацию обратился президент республики.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Об этом сообщил его председатель, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьёй 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в заявлении Пашиняна, которое он опубликовал в "Фейсбуке".
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.
Комментариев: 0