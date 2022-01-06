Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьёй 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в заявлении Пашиняна, которое он опубликовал в "Фейсбуке".