В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана введён режим ЧП из-за митингов
Поводом для массовых акций протеста стало возмущение граждан по поводу резкого роста стоимости топлива.
© ТАСС \ Иса Тяженбаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в двух регионах страны — городе Алма-Ате и Мангистауской области. Именно они оказались больше других охвачены акциями протеста, которые начались с Жанаозена и Актау.
Отмечается, что режим ЧП введён в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Режим будет действовать с 01:30 5 января до 00:00 минут 19 января 2022 года. Этот режим предполагает расширенные полномочия властей по наведению порядка в регионах.
Лайф сообщал, что изначально жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Сегодня к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и в Алма-Ате. Стычки с силовиками уже происходили и в других городах. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт.
Комментариев: 0