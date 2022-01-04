В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана введён режим ЧП из-за митингов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в двух регионах страны — городе Алма-Ате и Мангистауской области. Именно они оказались больше других охвачены акциями протеста, которые начались с Жанаозена и Актау.

Отмечается, что режим ЧП введён в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Режим будет действовать с 01:30 5 января до 00:00 минут 19 января 2022 года. Этот режим предполагает расширенные полномочия властей по наведению порядка в регионах.