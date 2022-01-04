Пентагон назвал два условия отправки новых сил США в Восточную Европу

Пентагон пока не видит условий для отправки своих дополнительных сил в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО [развёртывание] дополнительный потенциал. Мы бы рассмотрели этот запрос", — заявил Кирби журналистам на брифинге.

Он уточнил, что "ни одного из этих двух условий нет". А также добавил, что не готов сказать, могут ли силы США в Европе быть увеличены при отсутствии этих двух условий, но "пока речь об этом не идёт".

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".