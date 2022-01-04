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Пентагон назвал два условия отправки новых сил США в Восточную Европу

Джон Кирби заявил, что пока их не наблюдается и речь о военном усилении, соответственно, не идёт.

4 января, 20:14

Здание Пентагона © Flickr / David B. Gleason

Пентагон пока не видит условий для отправки своих дополнительных сил в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО [развёртывание] дополнительный потенциал. Мы бы рассмотрели этот запрос", — заявил Кирби журналистам на брифинге.

Он уточнил, что "ни одного из этих двух условий нет". А также добавил, что не готов сказать, могут ли силы США в Европе быть увеличены при отсутствии этих двух условий, но "пока речь об этом не идёт".

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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