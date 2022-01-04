Пентагон назвал два условия отправки новых сил США в Восточную Европу
Джон Кирби заявил, что пока их не наблюдается и речь о военном усилении, соответственно, не идёт.
Здание Пентагона © Flickr / David B. Gleason
Пентагон пока не видит условий для отправки своих дополнительных сил в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО [развёртывание] дополнительный потенциал. Мы бы рассмотрели этот запрос", — заявил Кирби журналистам на брифинге.
Он уточнил, что "ни одного из этих двух условий нет". А также добавил, что не готов сказать, могут ли силы США в Европе быть увеличены при отсутствии этих двух условий, но "пока речь об этом не идёт".
Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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