Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности

НАТО готово провести содержательный диалог с Россией по вопросу гарантий безопасности. Об этом сообщили в Госдепе США по итогам разговора главы ведомства Энтони Блинкена и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Сам глава НАТО также подтвердил готовность.

"Поговорил с госсекретарём Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около границы Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО — Россия, который пройдёт 12 января", — написал Столтенберг в "Твиттере".