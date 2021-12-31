Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности
Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
© Shutterstock
НАТО готово провести содержательный диалог с Россией по вопросу гарантий безопасности. Об этом сообщили в Госдепе США по итогам разговора главы ведомства Энтони Блинкена и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Сам глава НАТО также подтвердил готовность.
"Поговорил с госсекретарём Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около границы Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО — Россия, который пройдёт 12 января", — написал Столтенберг в "Твиттере".
В Госдепе США также подчеркнули, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО.
Комментариев: 0