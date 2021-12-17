РФ предложила США не использовать третьи страны в случае нападения друг на друга

Россия предложила Соединённым Штатам не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте соглашения о гарантиях безопасности, в котором Москва озвучивает предложения к Вашингтону и НАТО.

"Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны", — сказано в проекте документа.

В другом пункте соглашения сказано, что Россия и США должны добиваться того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции с их участием соблюдали Устав ООН.

"Стороны добиваются того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе Организации Объединённых Наций", — гласит одно из требований российской стороны.