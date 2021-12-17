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Госдума продлила дачную амнистию до марта 2031 года

Эта норма позволяет гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу 7 мая 1998 года Градостроительного кодекса РФ.

17 декабря, 10:58

Фото © Госдума РФ

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект "Единой России" о продлении дачной амнистии ещё на пять лет — до 1 марта 2031 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента. На данный момент такая норма была введена до 1 марта 2026 года.

"Законопроект предусматривает механизм упрощённого оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Кроме того, принятый документ позволит "дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией", добавил председатель Думы.

Уточняется, что дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые природные территории, поскольку эта категория земель была исключена из законопроекта между первым и вторым чтениями.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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