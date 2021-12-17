В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для студентов вузов

В Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для совершеннолетних студентов вузов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов старше 18 лет как самую активную социальную и возрастную группу населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции CoViD-19", — говорится в релизе.

Согласно постановлению от 17 декабря 2021 года, студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля 2022 года, а вторым — до 1 марта 2022-го.

Также отмечается, что до 1 декабря 2021 года работники в сфере образования, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления должны были вакцинироваться от ковида двумя компонентами. До 15 декабря нужно было пройти полный курс вакцинации от инфекции работникам многофункциональных центров, автовокзалов, аэропортов, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Вместе с тем местные жители, подпадающие в категорию 60+, должны вакцинироваться от ковида первым компонентом или однокомпонентным препаратом до 27 декабря 2021 года, а вторым — до 27 января 2022-го.