Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида
Глава Минздрава заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны коронавируса. Об этом он сказал в ходе XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Своевременное введение ограничительных мероприятий и мер социального дистанцирования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Повторная вакцинация через шесть месяцев, — перечислил он меры против коронавируса. — Мы не вышли ещё из четвёртой волны".
За последние сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, и это минимум с 8 октября. Кроме того, за этот же период полностью выздоровело 37 437 пациентов. При этом в мире продолжает распространяться новый штамм "омикрон". Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила стремительное развитие ситуации в Великобритании, Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на этот вариант коронавируса.
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