Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны коронавируса. Об этом он сказал в ходе XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Своевременное введение ограничительных мероприятий и мер социального дистанцирования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Повторная вакцинация через шесть месяцев, — перечислил он меры против коронавируса. — Мы не вышли ещё из четвёртой волны".