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За сутки в России выявили менее 28 000 случаев ковида

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 159 389 человек, умерло 295 104, а выздоровело 8 914 225.

17 декабря, 08:42

© Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

За сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, и это минимум с 8 октября. Кроме того, за этот же период полностью выздоровело 37 437 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Число летальных исходов из-за ковида возросло за сутки на 1080, однако этот показатель стал минимальным с 25 октября.

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 159 389 человек, умерло 295 104, а выздоровело 8 914 225.

Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса

Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса

При этом в мире продолжает распространяться новый штамм "омикрон", глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила стремительное развитие ситуации в Великобритании, Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на этот вариант коронавируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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