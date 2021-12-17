За сутки в России выявили менее 28 000 случаев ковида

За сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, и это минимум с 8 октября. Кроме того, за этот же период полностью выздоровело 37 437 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Число летальных исходов из-за ковида возросло за сутки на 1080, однако этот показатель стал минимальным с 25 октября.

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 159 389 человек, умерло 295 104, а выздоровело 8 914 225.