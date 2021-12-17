Специалист "Роскачества" Котельникова раскрыла правду о зимних помидорах

Вопреки известному мнению, исследование помидоров торговых марок российских и иностранных производителей показало, что нитраты и запрещённые пестициды в них отсутствуют. Об этом рассказала начальник отдела исследований "Роскачества" Лилия Котельникова.

"Тепличные томаты российского производства обладают в большинстве своём хорошим вкусом — во многом он зависит от того, достаточно ли теплицы были освещены при формировании урожая, ведь только вызревшие томаты способны раскрыть свои вкусовые качества. Так что зимой, безусловно, можно купить экологически чистые отечественные тепличные томаты", — заметила она в беседе с агентством "Прайм".

При этом эксперт посоветовала покупать овощи в упаковке, имеющей торговое наименование, так как к такому товару больше доверия. Вместе с тем она не исключила, что импортные производители могут использовать различные химикаты, чтобы продлить срок хранения продуктов.