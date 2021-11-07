В чём уникальная польза помидоров для здоровья, рассказала диетолог
По её словам, этот овощ способен сокращать риск онкологических заболеваний, проблем с сердцем и сосудами.
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Помидоры являются источником ликопина — антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
"Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета", — рассказала Круглова в беседе с радио Sputnik.
Диетолог отметила и тот факт, что в помидорах содержится витамин С, пищевые волокна и бета-каротин. Последний хорошо влияет на состояние кожи, волос, ногтей и улучшает зрение. При этом Наталья Круглова подчёркивает, что полезные свойства помидоров сохраняются даже после термической обработки, а в томатной пасте ликопина даже больше, чем в свежих овощах.
"В плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, потому что при термической обработке витамин С разрушается. В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", — посоветовала Наталья Круглова.
Однако употреблять помидоры можно не всем. Не рекомендуют их людям, у которых обострение заболеваний пищеварительного тракта, есть воспалительные заболевания. Также не стоит исключать индивидуальную непереносимость.
Лайф напоминает, что ранее диетолог рассказала, как правильно пить согревающие напитки. Эксперт отметила, что важно учитывать индивидуальную непереносимость некоторых ингредиентов и аллергические реакции.
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