В чём уникальная польза помидоров для здоровья, рассказала диетолог

Помидоры являются источником ликопина — антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета", — рассказала Круглова в беседе с радио Sputnik.

Диетолог отметила и тот факт, что в помидорах содержится витамин С, пищевые волокна и бета-каротин. Последний хорошо влияет на состояние кожи, волос, ногтей и улучшает зрение. При этом Наталья Круглова подчёркивает, что полезные свойства помидоров сохраняются даже после термической обработки, а в томатной пасте ликопина даже больше, чем в свежих овощах.

"В плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, потому что при термической обработке витамин С разрушается. В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", — посоветовала Наталья Круглова.

Однако употреблять помидоры можно не всем. Не рекомендуют их людям, у которых обострение заболеваний пищеварительного тракта, есть воспалительные заболевания. Также не стоит исключать индивидуальную непереносимость.