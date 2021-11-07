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Резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой

По предварительным данным, глава правительства пострадал, но травмы у него лёгкие. В городе были слышны также автоматические очереди.

7 ноября, 00:06

Резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой. Видео © Twitter / GlobalNewsIL

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми госпитализирован после атаки на его резиденцию. Злоумышленники использовали беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Как отмечается, глава правительства доставлен в больницу с лёгкими ранениями. Беспилотник перехвачен. В соцсетях публикуют видео со звуками стрельбы из автоматического оружия после прогремевшего взрыва.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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