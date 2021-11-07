Резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой. Видео © Twitter / GlobalNewsIL

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми госпитализирован после атаки на его резиденцию. Злоумышленники использовали беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Как отмечается, глава правительства доставлен в больницу с лёгкими ранениями. Беспилотник перехвачен. В соцсетях публикуют видео со звуками стрельбы из автоматического оружия после прогремевшего взрыва.