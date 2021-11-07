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Грузовик протаранил машины: Жертвами жуткого огненного ДТП в Мексике стали 19 человек

Авария случилась, когда автомобили собрались у пункта оплаты проезда. Столкновение привело к пожару.

6 ноября, 23:57

Фото © Twitter / delavegacruzado

Жертвами жуткого огненного ДТП в Мексике стали 19 человек. Видео © Twitter / oscarcontrera / JornadaEdomex

В пригороде Мехико грузовик протаранил шесть стоящих автомобилей с людьми. В результате 19 человек погибли, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Управлении федеральных дорог и мостов.

Грузовик въехал в легковушки, которые стояли перед пунктом оплаты на дороге. По предварительным данным, к трагедии привёл отказ тормозной системы большегруза. Его водитель тоже погиб. После столкновения машины загорелись. Движение оказалось заблокированным в обоих направлениях.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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