Жертвами жуткого огненного ДТП в Мексике стали 19 человек. Видео © Twitter / oscarcontrera / JornadaEdomex

В пригороде Мехико грузовик протаранил шесть стоящих автомобилей с людьми. В результате 19 человек погибли, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Управлении федеральных дорог и мостов.

Gacho accidente en la caseta SAN Marcos de la México - Puebla 😕 pic.twitter.com/kFGHp8QXqm — Víctor H de la Vega Cruzado (@delavegacruzado) November 6, 2021

Грузовик въехал в легковушки, которые стояли перед пунктом оплаты на дороге. По предварительным данным, к трагедии привёл отказ тормозной системы большегруза. Его водитель тоже погиб. После столкновения машины загорелись. Движение оказалось заблокированным в обоих направлениях.

🛑 A L M O M E N T O 🛑



FATAL ACCIDENTE EN LA MÉXICO-PUEBLA!



TRAILER SIN FRENOS IMPACTA A 3 VEHÍCULOS Y SE LLEVA LA CASETA, HAY VEHÍCULOS QUEMANDOSE Y MAS DE 7 PERSONAS SIN VIDA QUE QUEDARON ATRAPADAS. pic.twitter.com/L6Tz8tNWy3 — Chalco Sin Censura (@ChalcoSC) November 6, 2021