Огненное ДТП на 10 млн: Tesla разорвало пополам от столкновения со столбом в Новой Москве
В результате аварии никто не пострадал. Водитель электрокара выжил, отделавшись переломом ноги.
Кадр из видео © VK / "Москва online"
"Теслу" разорвало пополам от столкновения с фонарным столбом. Видео © VK / "Москва online"
В Новой Москве, недалеко от станции метро "Прокшино", водитель автомобиля "Тесла" стоимостью в 10 млн рублей влетел в мачту городского освещения. От полученного удара машину разорвало пополам и она загорелась. Об аварии сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что прибывшие на место пожарные уже ликвидировали возгорание. Движение на этом участке дороги пока затруднено. По данным Лайфа, водитель отделался переломом ноги, больше в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы. По предварительным данным, травмы у всех нетяжёлые, оба водителя – участника аварии были трезвыми.
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