"Теслу" разорвало пополам от столкновения с фонарным столбом. Видео © VK / "Москва online"

В Новой Москве, недалеко от станции метро "Прокшино", водитель автомобиля "Тесла" стоимостью в 10 млн рублей влетел в мачту городского освещения. От полученного удара машину разорвало пополам и она загорелась. Об аварии сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что прибывшие на место пожарные уже ликвидировали возгорание. Движение на этом участке дороги пока затруднено. По данным Лайфа, водитель отделался переломом ноги, больше в результате ДТП никто не пострадал.