Лайф публикует видео с моментом столкновения двух трамваев в Петербурге
По данным нашего источника, ДТП произошло из-за того, что водителю одного из транспортных средств стало плохо.
Момент столкновения двух трамваев в Петербурге. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской в Санкт-Петербурге. По данным нашего источника, ДТП произошло из-за того, что водителю одного из транспортных средств стало плохо — случился сердечный приступ, — и он не успел затормозить.
По уточнённым данным, в результате столкновения пострадало 15 человек.
Напомним, из-за аварии на участке дороги застопорилось движение. На место приехали несколько машин скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС. Передняя часть одного из трамваев смята, лобовое стекло разбито. Столкновение было настолько сильным, что у транспорта выбило боковое окно.
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