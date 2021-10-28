Лайф публикует видео с моментом столкновения двух трамваев в Петербурге

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской в Санкт-Петербурге. По данным нашего источника, ДТП произошло из-за того, что водителю одного из транспортных средств стало плохо — случился сердечный приступ, — и он не успел затормозить.