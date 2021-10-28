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Прокуратура утвердила обвинение трём хулиганам после конфликта в метро Москвы

Парни приставали к девушке, а затем вступили в перепалку с пассажирами, которые за неё заступились.

28 октября, 09:27
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Против трёх участников конфликта в московской подземке, на станции метро "Текстильщики", утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"В прокуратуре Московского метрополитена утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц на транспорте общего пользования)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в скором времени будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Там напомнили, что ранее суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".

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Напомним, инцидент произошёл вечером 12 октября на станции "Текстильщики". Трое молодых людей начали приставать к девушке, и пассажиры решили за неё заступиться. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленники вступают в перепалку с защитниками девушки, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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