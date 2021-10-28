Прокуратура утвердила обвинение трём хулиганам после конфликта в метро Москвы

Против трёх участников конфликта в московской подземке, на станции метро "Текстильщики", утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"В прокуратуре Московского метрополитена утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц на транспорте общего пользования)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в скором времени будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Там напомнили, что ранее суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".