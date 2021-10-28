Прокуратура утвердила обвинение трём хулиганам после конфликта в метро Москвы
Парни приставали к девушке, а затем вступили в перепалку с пассажирами, которые за неё заступились.
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Против трёх участников конфликта в московской подземке, на станции метро "Текстильщики", утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
"В прокуратуре Московского метрополитена утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц на транспорте общего пользования)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что уголовное дело в скором времени будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Там напомнили, что ранее суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".
Напомним, инцидент произошёл вечером 12 октября на станции "Текстильщики". Трое молодых людей начали приставать к девушке, и пассажиры решили за неё заступиться. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленники вступают в перепалку с защитниками девушки, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.
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