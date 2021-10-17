Прокуроры изучат обоснованность протокола на свидетельницу конфликта в метро Москвы
Женщину могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте во время тех событий.
Скриншот видео © Главное управление МВД России по г. Москве
Московская прокуратура проверит законность составления административного протокола о мелком хулиганстве на свидетельницу конфликта на станции метро "Текстильщики". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в "Телеграме".
"Прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившейся 12 октября 2021 года в метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении", — говорится в сообщении.
Прокуроры уже запросили для ознакомления в порядке надзора материалы в отношении свидетельницы драки по делу об административном правонарушении.
Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования. Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".
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