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Прокуроры изучат обоснованность протокола на свидетельницу конфликта в метро Москвы

Женщину могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте во время тех событий.

16 октября, 21:02
<p>Скриншот видео © <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26452346" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МВД России по г. Москве</a></p>

Скриншот видео © Главное управление МВД России по г. Москве

Московская прокуратура проверит законность составления административного протокола о мелком хулиганстве на свидетельницу конфликта на станции метро "Текстильщики". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в "Телеграме".

"Прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившейся 12 октября 2021 года в метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении", — говорится в сообщении.

Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой

Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой

Прокуроры уже запросили для ознакомления в порядке надзора материалы в отношении свидетельницы драки по делу об административном правонарушении.

Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования. Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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