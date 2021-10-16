Прохор Шаляпин отправился на гастроли после смерти жены-миллионерши

Музыкант Прохор Шаляпин с радостью сообщил, что в ближайшее время отправляется в гастрольный тур. Певец счастлив, что наконец-то он состоится. Этой новостью артист поделился на своей странице в "Инстаграме".

"Буквально бегу из Москвы в двухнедельный гастрольный тур, который планировался полгода. Слава богу, состоится!" — поделился с подписчиками Шаляпин.

Ранее музыкант потерял свою третью жену Татьяну Дэвис. Однако скорбел Шаляпин недолго, уже сейчас он (полный сил) отправляется давать концерты. До этого артист посетил телепередачу Андрея Малахова "Прямой эфир", где не смог сдержать слёз, когда обсуждал историю смерти экс-супруги. Но, несмотря на слёзы, экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев не поверил Прохору, а только уличил его в том, что певец "озолотился" на истории смерти своей жены.