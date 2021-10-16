Концерт Васи Обломова в Петербурге прервала полиция

"На этот клуб не получено специальное разрешение. Нам не дают играть, мы не можем играть. Мне очень жаль, потому что я очень хотел приехать в Санкт-Петербург. Я не могу ничего сделать. Здесь не только полиция, но и разные инстанции", — сказал Обломов собравшимся.