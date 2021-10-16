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Концерт Васи Обломова в Петербурге прервала полиция

Вокалист со сцены объявил, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться.

16 октября, 19:59

Фото © instagram/under_an_angel_wing

Видео © instagram/under_an_angel_wing

Концерт музыканта-сатирика Васи Обломова в петербургском клубе Aurora Concert hall неожиданно прервала полиция. Вокалист со сцены обратился к зрителям и попросил прощения за случившееся.

"На этот клуб не получено специальное разрешение. Нам не дают играть, мы не можем играть. Мне очень жаль, потому что я очень хотел приехать в Санкт-Петербург. Я не могу ничего сделать. Здесь не только полиция, но и разные инстанции", — сказал Обломов собравшимся.

Он отметил, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться требованиям правоохранителей. Музыканты успели сыграть всего три песни.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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