Концерт Васи Обломова в Петербурге прервала полиция
Вокалист со сцены объявил, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться.
Фото © instagram/under_an_angel_wing
Видео © instagram/under_an_angel_wing
Концерт музыканта-сатирика Васи Обломова в петербургском клубе Aurora Concert hall неожиданно прервала полиция. Вокалист со сцены обратился к зрителям и попросил прощения за случившееся.
"На этот клуб не получено специальное разрешение. Нам не дают играть, мы не можем играть. Мне очень жаль, потому что я очень хотел приехать в Санкт-Петербург. Я не могу ничего сделать. Здесь не только полиция, но и разные инстанции", — сказал Обломов собравшимся.
Он отметил, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться требованиям правоохранителей. Музыканты успели сыграть всего три песни.
Ранее солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала, почему решила не отменять юбилейный концерт коллектива, несмотря на то что практически перед выступлением узнала о жутком ДТП с участием супруга — бизнесмена Кирилла Сырова.
Комментариев: 0