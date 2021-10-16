Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании

На кадрах видно, как полицейская машина подъезжает к гостинице, где произошла трагедия.

Опубликовано видео с места гибели четырёх российских туристов, которых нашли мёртвыми в отеле в Албании. Запись размещена на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania.