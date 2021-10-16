Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании
На кадрах видно, как полицейская машина подъезжает к гостинице, где произошла трагедия.
Фото © YouTube / Euronews Albania
Опубликовано видео с места гибели четырёх российских туристов, которых нашли мёртвыми в отеле в Албании. Запись размещена на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania.
На видео показано, как полицейский автомобиль подъезжает к гостинице, где погибли россияне.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Погибшие были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из погибших россиян планировали устроить свадьбу после отпуска.
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