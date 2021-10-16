Погибшие в Албании россияне планировали устроить свадьбу после отпуска

Девушка и парень, которых обнаружили мёртвыми в отеле, были помолвлены. Молодые люди приехали в Албанию вместе с родителями невесты в отпуск, а после отдыха собирались пожениться, пишет телеграм-канал SHOT .

По предварительным данным, семья погибла от асфиксии, однако, заходили ли они в парилку, неизвестно. У матери девушки было онкологическое заболевание, поэтому банные процедуры она не посещала. Родственники погибших утверждают, что вредных привычек у семьи не было. Из-за чего погибли российские туристы, станет известно по результатам вскрытия.