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Регион
Опубликовано 16 октября 2021, 21:22
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Погибшие в Албании россияне планировали устроить свадьбу после отпуска

Из-за чего скончались российские туристы, станет известно по результатам вскрытия.

Девушка и парень, которых обнаружили мёртвыми в отеле, были помолвлены. Молодые люди приехали в Албанию вместе с родителями невесты в отпуск, а после отдыха собирались пожениться, пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, семья погибла от асфиксии, однако, заходили ли они в парилку, неизвестно. У матери девушки было онкологическое заболевание, поэтому банные процедуры она не посещала. Родственники погибших утверждают, что вредных привычек у семьи не было. Из-за чего погибли российские туристы, станет известно по результатам вскрытия.

Российские туристы погибли спустя час после заезда в гостиницу в Албании
Российские туристы погибли спустя час после заезда в гостиницу в Албании

Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Погибшие были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена.

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Фото © Pixabay

Александра Васильева
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