Опубликован список погибших в Албании российских туристов

По предварительным данным, они скончались в результате удушья.

Информация о российских туристах, которые погибли в сауне отеля Gloria в албанском городе Керрет, направлена в Посольство РФ. Местное издание Dosja.al публикуют список.

Екатерина Буренкова, 31 год Наталья Буренкова, 58 лет Сергей Буренков, 60 лет Никита Белоусов, 37 лет.