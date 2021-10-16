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Опубликован список погибших в Албании российских туристов

По предварительным данным, они скончались в результате удушья.

16 октября, 05:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Информация о российских туристах, которые погибли в сауне отеля Gloria в албанском городе Керрет, направлена в Посольство РФ. Местное издание Dosja.al публикуют список.

  1. Екатерина Буренкова, 31 год
  2. Наталья Буренкова, 58 лет
  3. Сергей Буренков, 60 лет
  4. Никита Белоусов, 37 лет.
Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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