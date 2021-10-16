Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2021, 08:06
13540

Опубликован список погибших в Албании российских туристов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По предварительным данным, они скончались в результате удушья.

Информация о российских туристах, которые погибли в сауне отеля Gloria в албанском городе Керрет, направлена в Посольство РФ. Местное издание Dosja.al публикуют список.

  1. Екатерина Буренкова, 31 год
  2. Наталья Буренкова, 58 лет
  3. Сергей Буренков, 60 лет
  4. Никита Белоусов, 37 лет.
Задохнулись в сауне: Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании
Задохнулись в сауне: Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Албания
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar