Опубликован список погибших в Албании российских туристов
По предварительным данным, они скончались в результате удушья.
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Информация о российских туристах, которые погибли в сауне отеля Gloria в албанском городе Керрет, направлена в Посольство РФ. Местное издание Dosja.al публикуют список.
- Екатерина Буренкова, 31 год
- Наталья Буренкова, 58 лет
- Сергей Буренков, 60 лет
- Никита Белоусов, 37 лет.
Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.
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