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Опубликовано 2 октября 2021, 23:36

Альпинистка из России погибла в горах Черногории

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Сейчас проводится операция по транспортировке тела.

Гражданка России погибла при падении в горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом сообщает Горная служба спасения (GSS) страны.

"Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что сейчас проводится транспортировка тела.

Ранее Лайф сообщал, что русский фитнес-тренер погиб в Испании, спасая тонущую подругу. Момент трагедии сняла его плачущая жена. Отец мужчины рассказал подробности несчастного случая.

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Никита Никонов
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