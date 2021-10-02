Альпинистка из России погибла в горах Черногории
Сейчас проводится операция по транспортировке тела.
Фото © Wikipedia
Гражданка России погибла при падении в горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом сообщает Горная служба спасения (GSS) страны.
"Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводится транспортировка тела.
Ранее Лайф сообщал, что русский фитнес-тренер погиб в Испании, спасая тонущую подругу. Момент трагедии сняла его плачущая жена. Отец мужчины рассказал подробности несчастного случая.
Комментариев: 0