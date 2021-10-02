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Альпинистка из России погибла в горах Черногории

Сейчас проводится операция по транспортировке тела.

2 октября, 20:36
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durmitor_-_near_Minin_bogaz.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Гражданка России погибла при падении в горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом сообщает Горная служба спасения (GSS) страны.

"Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что сейчас проводится транспортировка тела.

Ранее Лайф сообщал, что русский фитнес-тренер погиб в Испании, спасая тонущую подругу. Момент трагедии сняла его плачущая жена. Отец мужчины рассказал подробности несчастного случая.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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