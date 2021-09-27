Отец погибшего в Испании русского фитнес-тренера рассказал подробности трагедии

Отец погибшего в Испании фитнес-тренера Михаил Г. предположил, что одной из причин несчастного случая могла быть недостаточно хорошая физическая подготовка девушки, которую пытался спасти его сын. В беседе с телеканалом "Звезда" он отметил, что Данила ранее уже практиковал экстремальные прыжки со своей женой.

"С этой скалы они с женой прыгали по очереди, друг друга снимали. Они регулярно приходили туда, когда волна поднималась. Прыгают, снимают друг друга, вылезают, всё нормально. Но в этот раз волна была большая. Их подружка из спортзала увидела их и решила прыгнуть. Вынырнуть не может — Данила кинулся её вытаскивать", — рассказал отец.

Михаил подчеркнул, что знакомая его сына занималась в спортзале только йогой, и ей просто не хватило сил, чтобы выбраться. Мужчина также добавил, что Данила почти смог вытащить из бушующих волн тонущую девушку, но, когда они уже были на камне, их сбила мощная волна, которая со всей силы ударила о скалу. В итоге сын и его знакомая погибли.