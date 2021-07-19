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Под Калининградом студент из Нигерии погиб, спасая тонувшую девушку

Трагедия произошла на пляже в Зеленоградске. Молодой мужчина бросился на выручку купальщице, вытолкнул из течения, после чего его самого накрыло волной.

19 июля, 08:05
<p>Погибший с супругой. Фото © "<a href="https://klops.ru/news/2021-07-18/237352-v-zelenogradske-student-iz-nigerii-pogib-spasaya-unesyonnuyu-v-more-devushku" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Клопс</a>"</p>

Погибший с супругой. Фото © "Клопс"

В Калининградской области 17 июля на берегу Балтийского моря погиб 26-летний студент из Нигерии, спасая тонувшую девушку. О трагедии сообщает издание "Клопс" со ссылкой на преподавателя университета, где учился Ричард.

Мужчина отдыхал на городском пляже с женой и другом. Они услышали крики девушки, которую относили от берега сильные волны. Ричард с другом и ещё двумя парнями откликнулись на призыв о помощи.

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"Первым до неё доплыл Ричард, вытолкнул из течения. Потом остальные парни доплыли и дотолкали её до берега. Ричард тоже направился к пляжу, но его накрыло волной, и он исчез из вида", — пояснила собеседница издания.

Тело смелого студента вынесло на берег только в ночь на 18 июля.

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Преподаватель погибшего рассказала, что Ричард учился на первом курсе факультета информатики. В Калининграде он прожил два года, там же недавно женился. Педагоги, друзья и супруга Ричарда описали смельчака как очень доброго человека, который всегда старался помогать другим.

Ранее сообщалось, что на Крите спасатель дважды выудил из бушующего моря одну и ту же тонувшую россиянку. Мужчина с юмором отнёсся к ситуации, назвав пожилую женщину своим лучшим клиентом. Он предостерёг пенсионерку, призвав впредь быть осторожнее в шторм.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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