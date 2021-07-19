Мишустин поручил запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта запустить продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу. Планируется, что билеты по льготным ценам станут доступны россиянам с детьми уже в августе текущего года.

"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми", — сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями.

Мишустин отметил, что такая мера позволит десяткам тысяч соотечественников приобретать билеты на самолёты по приемлемым ценам.