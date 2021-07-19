Мишустин поручил запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми
Глава кабмина отметил, что такая мера позволит десяткам тысяч соотечественников приобретать билеты по низким ценам. Ожидается, что в продаже они появятся уже в августе текущего года.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта запустить продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу. Планируется, что билеты по льготным ценам станут доступны россиянам с детьми уже в августе текущего года.
"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми", — сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями.
Мишустин отметил, что такая мера позволит десяткам тысяч соотечественников приобретать билеты на самолёты по приемлемым ценам.
А ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину отменить налог с продажи жилья для семей с детьми. Для этого необходимо будет приобрести новую квартиру на вырученные средства в течение календарного года. Поправки необходимо проработать до 1 ноября, ответственными за поручение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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