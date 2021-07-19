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Россиян предупредили, что ковид стал поражать лёгкие почти вдвое быстрее

Также отмечаются новые симптомы заболевания — проблемы с кишечником и проявления, схожие с ангиной.

19 июля, 07:43
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса, среди них более стремительное поражение лёгких, оно наступает уже через три-четыре дня.

"Отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления, сходные с ангиной, и ряд других. Самое главное, наверное, на чём следует акцентировать внимание, — это то, что если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

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Ранее Лайф рассказывал, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения. Вирус сильно поражает лёгкие и другие органы человека, однако объяснить причины того, почему признаки болезни остаются, специалисты не могут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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