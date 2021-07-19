НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Как сообщили в МЧС, такая ситуация продлится несколько дней, затем ветер должен сменить направление. Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не было зафиксировано.

19 июля, 07:12
<p>Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сразу четыре района на севере Хабаровского края оказались в зоне задымления в связи с масштабными пожарами в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"С учётом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республики Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края в населённых пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление", — указали в ведомстве, добавив, что из-за ветров в период с 20 по 23 июля задымление может сохраняться.

Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций в воздухе на территории районов Хабаровского края не было зафиксировано.

"Где солнце?": Дым от лесных пожаров закрасил небо Якутии оранжевым цветом

"Где солнце?": Дым от лесных пожаров закрасил небо Якутии оранжевым цветом

В Якутии тем временем сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По последним данным экстренных служб, в республике зафиксировано 190 очагов природных пожаров. Их ликвидацией занимаются более двух тысяч человек и 284 единицы техники, включая воздушные суда МЧС России.

А ранее Лайф писал, что в Якутии из-за бушующих лесных пожаров загорелся нацпарк "Ленские столбы". Он является домом для более чем 35 видов различных млекопитающих и около ста видов птиц, среди которых сокол-сапсан, орёл-беркут, филин и цапля.

Огненная завеса: Почему в России опять горят леса

Огненная завеса: Почему в России опять горят леса

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Хабаровском крае из-за сильного паводка ввели режим ЧС, эвакуировано свыше 130 человек

17 июля, 12:19

"Где солнце?": Дым от лесных пожаров закрасил небо Якутии оранжевым цветом

вчера в 11:52

Под Калининградом студент из Нигерии погиб, спасая тонувшую девушку

сегодня в 08:05
Life

Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

сегодня в 08:27

"Академик Черский" уложит участок "Северного потока – 2" в 2,6 км в водах Германии

сегодня в 08:27

Новости партнеров

Layer 1