Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Сразу четыре района на севере Хабаровского края оказались в зоне задымления в связи с масштабными пожарами в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"С учётом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республики Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края в населённых пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление", — указали в ведомстве, добавив, что из-за ветров в период с 20 по 23 июля задымление может сохраняться.

Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций в воздухе на территории районов Хабаровского края не было зафиксировано.

В Якутии тем временем сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По последним данным экстренных служб, в республике зафиксировано 190 очагов природных пожаров. Их ликвидацией занимаются более двух тысяч человек и 284 единицы техники, включая воздушные суда МЧС России.