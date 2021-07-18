Лесные пожары окрасили небо Якутии в оранжевый цвет и затмили дымом солнце. Видео © Соцсети

Сильнейшие лесные пожары в Якутии окрасили небо в ярко-оранжевый цвет и даже закрыли солнце. Местные жители в соцсетях поделились кадрами с пеленой.

"За сутки количество природных пожаров увеличилось на десять очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров за счёт прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 22 новых очагов", — сообщили в республиканском МЧС.

Отмечается, что в зону задымления попадает 51 населённый пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов, а также Якутск. На реках в регионе было остановлено движение паромов, по оценкам экологов, загрязнение воздуха в 139 раз превышает норму. При этом, по словам главы Якутии Айсена Николаева, в тушении пожаров уже наметилась позитивная динамика. Он назвал ситуацию непростой, однако уточнил, что прямой угрозы населённым пунктам не наблюдается.