Власти ФРГ выделят более 300 млн евро на устранение последствий наводнения

Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил, что на устранение последствий сильнейшего наводнения на западе страны будет выделено около 300 миллионов евро.

"Необходимы общенациональные усилия. При последнем наводнении было выделено намного больше 300 млн евро. В данном случае потребуется наверняка столько же", — приводит его слова газета Bild.