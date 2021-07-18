Власти ФРГ выделят более 300 млн евро на устранение последствий наводнения
Помимо оказания срочной материальной помощи, средства потребуются для быстрого ремонта разрушенных домов, дорог и мостов.
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Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил, что на устранение последствий сильнейшего наводнения на западе страны будет выделено около 300 миллионов евро.
"Необходимы общенациональные усилия. При последнем наводнении было выделено намного больше 300 млн евро. В данном случае потребуется наверняка столько же", — приводит его слова газета Bild.
Глава Минфина Германии считает, что после оказания срочной материальной помощи потребуется создать программу восстановления, главной целью которой будет быстрый ремонт разрушенных домов, дорог и мостов.
Напомним, наводнения в западной части Германии начались ещё 14 июля, из-за этого в стране объявили режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, по последним данным, погибло более 155 граждан.
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