НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти ФРГ выделят более 300 млн евро на устранение последствий наводнения

Помимо оказания срочной материальной помощи, средства потребуются для быстрого ремонта разрушенных домов, дорог и мостов.

18 июля, 11:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил, что на устранение последствий сильнейшего наводнения на западе страны будет выделено около 300 миллионов евро.

"Необходимы общенациональные усилия. При последнем наводнении было выделено намного больше 300 млн евро. В данном случае потребуется наверняка столько же", — приводит его слова газета Bild.

Глава Минфина Германии считает, что после оказания срочной материальной помощи потребуется создать программу восстановления, главной целью которой будет быстрый ремонт разрушенных домов, дорог и мостов.

Число жертв разрушительного наводнения в Германии превысило 155

Число жертв разрушительного наводнения в Германии превысило 155

Напомним, наводнения в западной части Германии начались ещё 14 июля, из-за этого в стране объявили режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, по последним данным, погибло более 155 граждан.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Число жертв разрушительного наводнения в Германии превысило 155

сегодня в 04:43

Библейский потоп: За чьи грехи расплачиваются жители Германии, утопленные в собственных домах, и кто за это ответит

16 июля, 13:02

Почти 90 процентов японцев боятся роста заражений ковидом в стране из-за Олимпиады

сегодня в 12:12

Сенатор Пушков пообещал "большие неприятности" YouTube в России

сегодня в 12:34

Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке

сегодня в 12:33

Новости партнеров

Layer 1