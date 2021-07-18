В Москве мужчина два часа просидел на окне высотки, пожаловавшись на свою жизнь
Сейчас парня уже сняли спасатели, с ним общаются психологи. Соседи отметили, что видят его впервые.
В Москве неадекват два часа просидел на окне высотки, пожаловавшись на свою жизнь. Видео © LIFE
В Москве, на улице Братеевская, 18/3, мужчина два часа просидел на окне многоэтажки. Каких-либо требований он не предъявлял, вёл себя спокойно, однако жаловался на свою жизнь. Об этом Лайфу сообщил источник.
Предварительно, парень абсолютно трезв. О себе рассказывать не хотел, на месте работали полицейские и спасатели. По словам соседей, видят они этого молодого человека впервые. Спустя несколько часов его всё же удалось снять с окна, затащив в квартиру. Сейчас с ним общаются психологи.
Ранее жителя Иркутска, который несколько часов простоял с малолетним сыном на карнизе балкона и угрожал его сбросить, отправили в СИЗО. С учётом его характеристики он может получить до 15 лет лишения свободы.
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