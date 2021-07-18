Борис Джонсон отказался от самоизоляции после встречи с заражённым ковидом главой Минздрава
Вместо этого британский премьер-министр и канцлер казначейства планируют ежедневно сдавать тесты.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак не будут соблюдать режим самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения Соединённого Королевства Саджидом Джавидом. По данным SkyNews, об этом заявили в воскресенье представители канцелярии премьера.
Политики планируют ежедневно проходить тестирование на ковид, чтобы иметь возможность продолжать работу. Отмечается также, что Джонсон и Сунак будут участвовать только в самых необходимых встречах.
Напомним, министр здравоохранения Соединённого Королевства Саджид Джавид 17 июля получил положительный результат теста на коронавирус. К этому моменту он уже был вакцинирован, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме.
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