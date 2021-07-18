Борис Джонсон отказался от самоизоляции после встречи с заражённым ковидом главой Минздрава

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак не будут соблюдать режим самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения Соединённого Королевства Саджидом Джавидом. По данным SkyNews, об этом заявили в воскресенье представители канцелярии премьера.

Политики планируют ежедневно проходить тестирование на ковид, чтобы иметь возможность продолжать работу. Отмечается также, что Джонсон и Сунак будут участвовать только в самых необходимых встречах.