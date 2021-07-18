МЧС предупредило жителей Волгоградской области о 42-градусной жаре
Также ведомство напомнило россиянам об основных мерах безопасности в период высоких температур.
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Жителей Волгоградской области предупредили о сильной жаре, которая может накрыть регион в ближайшие четыре дня. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В дневные часы на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+42 ºС", — информируют в ведомстве.
МЧС напоминает, что в связи с неблагоприятным температурным режимом необходимо соблюдать меры безопасности: не выходить на улицу в обеденное время, не работать долго под прямыми солнечными лучами, носить лёгкую одежду, пить больше воды, а также не разводить костры. Сильнейшая жара продлится до 21 июля.
Ранее врач-эпидемиолог рассказал, как спастись в условиях аномальной жары и облегчить своё состояние. Он посоветовал россиянам быть внимательнее с едой и напитками и не перенапрягаться на даче.
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