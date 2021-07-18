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Правительство выделило на выплаты школьникам свыше 204 миллиардов рублей

Приём заявлений начался 15 июля и продлится до 1 ноября, отметили в пресс-службе кабмина.

18 июля, 10:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Решение принято в связи с указом президента, сообщает пресс-служба правительства.

"Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы", сказал Михаил Мишустин на заседании.

Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Приём заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября, отметили в пресс-службе.

Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Ранее эксперт предупредил россиян о всплеске нового вида мошенничества со "школьными" выплатами. Активность кибераферистов взлетела в разы, только за первую половину июля выявили 170 фейковых сайтов. Специалист отмечает несколько вариантов хищения денег, которые уже знакомы, — через фишинговые сайты или с помощью уловки об оплате комиссии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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