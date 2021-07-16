Россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами

Всплеск нового вида мошенничества связан с объявлением о начале приёма заявлений на "школьные" выплаты с 15 июля. Активность кибераферистов взлетела в разы, только за первую половину июля выявили 170 фейковых сайтов, рассказал РИА "Новости" директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. На выявленных страницах преступники акцентируют внимание на получении денежной компенсации от государства.

"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", — рассказал эксперт.

Специалист отмечает несколько вариантов хищения денег. Согласно первому сценарию, мошенники воруют данные банковской карты при их вводе на фишинговый ресурс. При втором — просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. Волошин предупредил, что после такой оплаты деньги пользователю никто не вернёт.