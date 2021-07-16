Россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами
Эксперт отмечает несколько вариантов хищения денег, которые уже знакомы, — через фишинговые сайты или с помощью уловки об оплате комиссии.
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Всплеск нового вида мошенничества связан с объявлением о начале приёма заявлений на "школьные" выплаты с 15 июля. Активность кибераферистов взлетела в разы, только за первую половину июля выявили 170 фейковых сайтов, рассказал РИА "Новости" директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. На выявленных страницах преступники акцентируют внимание на получении денежной компенсации от государства.
"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", — рассказал эксперт.
Специалист отмечает несколько вариантов хищения денег. Согласно первому сценарию, мошенники воруют данные банковской карты при их вводе на фишинговый ресурс. При втором — просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. Волошин предупредил, что после такой оплаты деньги пользователю никто не вернёт.
Напомним, выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. В этот день средства получит большинство родителей. Пособие будет начисляться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить его сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также выплата будет начислена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родителям. Приём заявлений начался с 15 июля.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники теперь чаще всего прикидываются представителями властей или полицейскими, отметили в ЦБ. Так, аферисты за три месяца украли почти три миллиарда рублей с банковских карт россиян.
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