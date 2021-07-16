В Совфеде предложили повысить разрешённую скорость для электросамокатов на выделенных дорожках

При планировании дорожной инфраструктуры необходимо предусмотреть трек для езды на электросамокате, и тогда скорость на выделенных для такого транспорта дорожках можно повысить до 30 км/ч. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"Если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 км/ч, а если отдельной полосы для них не будет, то скорость движения электросамокатов по городу должна быть не более 15 км/ч", — отметил парламентарий.

Но расширить инфраструктуру на две дорожки из-за ландшафта можно не везде, уточнил сенатор, и вряд ли удастся быстро реконструировать имеющееся дорожное хозяйство. Поэтому необходимо внести поправки в действующее законодательство, ограничивающее скоростной режим для средств индивидуальной мобильности. Васильев подчеркнул, что подходить к проблеме следует комплексно, то есть рассматривать автодороги, дополнительные дорожки и тротуары как единое целое.

Напомним, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых.