В Совфеде предложили повысить разрешённую скорость для электросамокатов на выделенных дорожках
При этом там отметили, что если для такого транспорта не будет отдельных треков, то его максимальную скорость необходимо ограничить 15 километрами в час.
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При планировании дорожной инфраструктуры необходимо предусмотреть трек для езды на электросамокате, и тогда скорость на выделенных для такого транспорта дорожках можно повысить до 30 км/ч. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.
"Если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 км/ч, а если отдельной полосы для них не будет, то скорость движения электросамокатов по городу должна быть не более 15 км/ч", — отметил парламентарий.
Но расширить инфраструктуру на две дорожки из-за ландшафта можно не везде, уточнил сенатор, и вряд ли удастся быстро реконструировать имеющееся дорожное хозяйство. Поэтому необходимо внести поправки в действующее законодательство, ограничивающее скоростной режим для средств индивидуальной мобильности. Васильев подчеркнул, что подходить к проблеме следует комплексно, то есть рассматривать автодороги, дополнительные дорожки и тротуары как единое целое.
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Напомним, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых.
Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов. Родителей призвали внимательно смотреть, транспорт какой мощности они покупают детям. А ещё думать о средствах защиты.
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