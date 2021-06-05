В Москве решили замедлить "гонщиков" на электросамокатах

Электросамокаты, используемые в пешеходных зонах, должны будут передвигаться со скоростью потока, а прокатные будут ограничены в скорости до 25 километров в час. Такие меры по регулированию езды на этом виде транспорта подготовили власти Москвы.

"Аварии случаются. Что самое неприятное, случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов", — рассказал РИА "Новости" в кулуарах ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо ограничений в пешеходных зонах использование самокатов будет регулироваться и на проезжей части. По словам Ликсутова, поручено это будет государственной автоинспекции. Он также добавил, что в Москве растёт количество зон, где скорость прокатных самокатов будет ограничиваться автоматически.

"С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 километров в час", — сказал Ликсутов, добавив, что таких зон уже более 50 по всей столице.