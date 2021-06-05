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Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации

Председатель Правительства РФ распорядился провести эту работу до 30 июля.

5 июня, 11:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

По итогам посещения Курчатовского института в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобрнауки и Минфину придётся подготовить проект модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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