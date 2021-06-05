Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации

По итогам посещения Курчатовского института в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобрнауки и Минфину придётся подготовить проект модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования.