Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации
Председатель Правительства РФ распорядился провести эту работу до 30 июля.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
По итогам посещения Курчатовского института в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля", — говорится в сообщении.
Кроме того, Минобрнауки и Минфину придётся подготовить проект модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий. Отмечается, что развитие таких технологий не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и позволяет перейти к экономичным и безопасным принципам потребления природных ресурсов.
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