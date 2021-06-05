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Мужчина устроил стрельбу с поножовщиной в центре Волгограда

Пострадавшему удалось выбить из рук оппонента оружие, но тот его порезал ножом.

5 июня, 10:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Волгоградская полиция ищет мужчину, который сначала выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, а потом ещё и ударил его ножом. Об этом инциденте журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Согласно имеющейся информации, вечером в пятницу в центре города между двумя мужчинами произошла перепалка, в результате которой один из них достал ультимативный аргумент в виде травматического пистолета и выстрелил. Пострадавший оказался не из робкого десятка: он смог выбить оружие из рук напавшего, что, однако, не остановило злоумышленника. Тот вытащил нож и ударил им оппонента.

"(Напавший) скрылся. Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка", — сообщили в управлении.

Здоровью пострадавшего волгоградца ничего не угрожает — нож не задел жизненно важных органов.

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Ранее Лайф писал об одном пострадавшем в результате стрельбы на одной из детских площадок Москвы. Он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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