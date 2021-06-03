Полиция прострелила ногу неадекватному россиянину с двумя ножами. Видео © ГУ МВД Иркутской области

Полицейские в городе Усолье-Сибирском Иркутской области прострелили ногу мужчине, который угрожал им двумя ножами. Сотрудники МВД приехали усмирять дебошира, который перед этим грозился убить сожительницу и устроил погром в её квартире. Полицию он ждал у подъезда.

"Правоохранители потребовали от него прекратить агрессивные действия и положить ножи на землю. Однако мужчина отказался выполнить законные требования и направился в их сторону. Несмотря на то что полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, мужчина набросился на одного из них", — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, полковник внутренней службы Герман Струглин.

На кадрах с места ЧП видно, что дебошир угрожал: "Выстрелишь в ногу — я добегу до тебя. Я вас умотаю!", а затем и вправду попытался напасть на полицейского. Один из них выстрелил несколько раз, мужчина упал.

Злоумышленника направили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Нападавший — 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за серию разбоев, грабёж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Теперь он станет ещё и фигурантом дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".