Главой МВД Латвии стала открытая лесбиянка

Министерство внутренних дел Латвии возглавила эксперт в сфере образования и интеграции Мария Голубева. Она стала уже вторым министром, который является открытым представителем ЛГБТ-сообщества. Её кандидатуру утвердил сейм республики.

Как пишет издание Mixnews, Голубева заявила, что её деятельность на посту министра будет направлена на то, чтобы полиция была ориентирована на служение обществу. Кроме того, Голубева планирует укрепить ресурсы правоохранительных органов и повысить эффективность их деятельности. Особо она хочет уделить внимание борьбе с насилием в обществе и в семье.

"Латвии ещё многое предстоит сделать для достижения равных прав. Однако на сегодняшний день у Правительства Латвии есть два министра, которые являются открытыми представителями ЛГБТ. Мария Голубева только что была назначена министром внутренних дел. Поздравляю, Мария, и желаю всем успехов в этой важнейшей работе!" — написал в своём профиле в "Фейсбуке" глава МИД Эдгар Ринкевич, также представитель ЛГБТ-сообщества.