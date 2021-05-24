Водонаева сделала каминг-аут и призналась в сексуальном влечении к женщинам

Бывшая участница проекта "Дом-2", телеведущая Алёна Водонаева раскрыла отношение к женской однополой любви. На вопрос одной из своих подписчиц, могла ли бы она построить серьёзные отношения такого характера, звезда ответила положительно.

"Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин", — призналась Водонаева в "Инстаграме".