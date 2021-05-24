Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Украине потребовали изменить правила Евровидения из-за России

Несмотря на то что музыка вне политики, сами исполнители и участники остаться в стороне не могут, если "есть мозги", отметили там.

24 мая, 03:16
<p>Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING / POOL

Член профессионального жюри Евровидения от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, оргкомитет должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от "страны-агрессора" (таковой в Киеве считают Россию) и наоборот. В 2021 году конкурсная коллегия РФ и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)", — написал Кондратюк в "Фейсбуке".

"Не стыдно?" На украинское жюри Евровидения обрушились с критикой из-за Литвы

"Не стыдно?" На украинское жюри Евровидения обрушились с критикой из-за Литвы

Напомним, участница из России — Манижа — на конкурсе заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой и считает, что выложилась на все 100%. Представители Украины — группа Go_A — заняли пятое место.

Победители Евровидения Maneskin запланировали выступление в России

Победители Евровидения Maneskin запланировали выступление в России

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Победители Евровидения Maneskin запланировали выступление в России

сегодня в 02:04

"С партнёрами, которых уважают, так не поступают": На Украине рассказали об "ударе под дых" от США из-за России

сегодня в 00:59

Водонаева сделала каминг-аут и призналась в сексуальном влечении к женщинам

сегодня в 04:09

Диетолог объяснила, как похудеть с помощью температуры воздуха

сегодня в 04:32

Глава Минюста Чуйченко поддержал идею замещения трудовых мигрантов заключёнными

сегодня в 04:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1