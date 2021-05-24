На Украине потребовали изменить правила Евровидения из-за России
Несмотря на то что музыка вне политики, сами исполнители и участники остаться в стороне не могут, если "есть мозги", отметили там.
Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING / POOL
Член профессионального жюри Евровидения от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, оргкомитет должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от "страны-агрессора" (таковой в Киеве считают Россию) и наоборот. В 2021 году конкурсная коллегия РФ и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.
"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)", — написал Кондратюк в "Фейсбуке".
Напомним, участница из России — Манижа — на конкурсе заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой и считает, что выложилась на все 100%. Представители Украины — группа Go_A — заняли пятое место.
Комментариев: 0