Победители Евровидения Maneskin запланировали выступление в России

Европейский тур итальянской рок-группы начнётся в декабре после того, как артисты закончат работу над новым альбомом.

Участники итальянской рок-группы Maneskin после победы на музыкальном конкурсе Евровидение рассказали о планах провести большой концертный тур по всему миру, который должен включать в себя Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Давид Дамиано, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио планируют возобновить работу над своим новым альбомом, который они намерены выпустить к концу года. А в декабре группа отправится в тур по Европе. Музыканты ответили на вопрос, какая победа для них важнее: на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо или на Евровидении.

"Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но Евровидение — это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас ещё большей честью", — сказали участники Maneskin.

Артисты отметили, что не относились к конкурсу как к состязанию, но попали в "струю настроения" и "все здорово развлеклись".

Комментируя выступление представительницы России Манижи, итальянцы признались, что оно им очень понравилось, особенно посыл о независимости женщины.

"Она — большая молодец, человек впечатляющей энергетики и харизмы, а также очень приятная в общении", — сказала басистка Maneskin Де Анжелис.