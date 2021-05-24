Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2021, 02:04
6977

Победители Евровидения Maneskin запланировали выступление в России

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Европейский тур итальянской рок-группы начнётся в декабре после того, как артисты закончат работу над новым альбомом.

Участники итальянской рок-группы Maneskin после победы на музыкальном конкурсе Евровидение рассказали о планах провести большой концертный тур по всему миру, который должен включать в себя Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Давид Дамиано, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио планируют возобновить работу над своим новым альбомом, который они намерены выпустить к концу года. А в декабре группа отправится в тур по Европе. Музыканты ответили на вопрос, какая победа для них важнее: на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо или на Евровидении.

"Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но Евровидение — это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас ещё большей честью", сказали участники Maneskin.

Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"
Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

Артисты отметили, что не относились к конкурсу как к состязанию, но попали в "струю настроения" и "все здорово развлеклись".

Комментируя выступление представительницы России Манижи, итальянцы признались, что оно им очень понравилось, особенно посыл о независимости женщины.

Пригожин объяснил девятое место Манижи и победу Maneskin на Евровидении
Пригожин объяснил девятое место Манижи и победу Maneskin на Евровидении

"Она — большая молодец, человек впечатляющей энергетики и харизмы, а также очень приятная в общении", — сказала басистка Maneskin Де Анжелис.

Напомним, в субботу в Роттердаме прошёл финал Евровидения. Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе, заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой, считает, что выложилась на все 100%.

Первая участница Евровидения от России оценила итоги конкурса
Первая участница Евровидения от России оценила итоги конкурса
BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Евровидение
  • Италия
  • Рок
  • Знаменитости
  • Музыка
  • Поп-культура
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar