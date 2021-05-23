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Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

Музыканта заподозрили в употреблении запрещённых веществ прямо перед камерами после того, как он неудачно нагнулся над столом.

23 мая, 17:41

Вокалист итальянской рок-группы Maneskin, одержавшей минувшей ночью победу на Евровидении, пройдёт тест на наркотики. Об этом заявили организаторы музыкального конкурса. Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина прямо во время съёмок.

"Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдёт добровольный тест на наркотики", — говорится в заявлении.

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Там добавили, что продолжают внимательно изучать отснятый материал. Версия Дамиано при этом уже нашла подтверждение — на месте, где сидели музыканты, действительно было найдено разбитое стекло, о котором в своё оправдание говорил рокер.

Напомним, скандал вокруг победителей Евровидения-2021 разразился после того, как в эфир попал подозрительный момент, на котором вокалист рок-группы Maneskin нагибается к столу, а его напарник одёргивает его. Многие заподозрили музыканта в употреблении кокаина прямо во время ожидания результатов конкурса. Однако позже на пресс-конференции он заявил, что убирал разбитый стакан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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