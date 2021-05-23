Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

Вокалист итальянской рок-группы Maneskin, одержавшей минувшей ночью победу на Евровидении, пройдёт тест на наркотики. Об этом заявили организаторы музыкального конкурса. Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина прямо во время съёмок.

"Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдёт добровольный тест на наркотики", — говорится в заявлении.

Там добавили, что продолжают внимательно изучать отснятый материал. Версия Дамиано при этом уже нашла подтверждение — на месте, где сидели музыканты, действительно было найдено разбитое стекло, о котором в своё оправдание говорил рокер.