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В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

В МИД страны считают, что данную ситуацию необходимо рассмотреть на предстоящем Европейском совете.

23 мая, 17:36
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache

Министерство иностранных дел Греции сочло актом "государственного авиапиратства" посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Там отметили, что жизни пассажиров лайнера находились под угрозой.

"Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошёл сегодня и привёл к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, в Минске в Белоруссии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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В МИД добавили, что на борту самолёта присутствовал 171 пассажир, 11 из них — граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим, подчеркнули в министерстве. Там призвали к немедленному освобождению самолёта и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения.

"Мы осуждаем незаконный арест белорусского активиста Романа Протасевича, которому угрожает смертная казнь. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами – членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском совете", — заявили в МИД Греции.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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