В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

Министерство иностранных дел Греции сочло актом "государственного авиапиратства" посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Там отметили, что жизни пассажиров лайнера находились под угрозой.

"Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошёл сегодня и привёл к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, в Минске в Белоруссии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что на борту самолёта присутствовал 171 пассажир, 11 из них — граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим, подчеркнули в министерстве. Там призвали к немедленному освобождению самолёта и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения.