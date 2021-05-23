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"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

По её мнению, с сегодняшнего дня ни один человек не может быть уверен в своей безопасности при совершении полёта над Белоруссией.

23 мая, 13:22
<p>Светлана Тихановская. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COHtwLEM92m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prezident.sveta</a></p>

Светлана Тихановская. Фото © Instagram / prezident.sveta

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на борту "заминированного" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске. По её мнению, всё это "спланированная операция спецслужб" по захвату воздушного судна.

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Белоруссии Роману может угрожать смертная казнь", — приводятся слова Тихановской в её телеграм-канале.

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Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Она уже обратилась в офис авиакомпании и Международную организацию гражданской авиации (ICAO), потребовав начать расследование произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.

По мнению Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек не может быть уверен в своей безопасности при совершении полёта над Белоруссией, потому что "режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных".

К слову, опасения Тихановской о смертной казни лишены основания. Ни по одно из статей, которые инкриминируется задержанному Протасевичу, не предусмотрена исключительная мера наказания.

Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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