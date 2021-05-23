"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA
По её мнению, с сегодняшнего дня ни один человек не может быть уверен в своей безопасности при совершении полёта над Белоруссией.
Светлана Тихановская. Фото © Instagram / prezident.sveta
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на борту "заминированного" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске. По её мнению, всё это "спланированная операция спецслужб" по захвату воздушного судна.
"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Белоруссии Роману может угрожать смертная казнь", — приводятся слова Тихановской в её телеграм-канале.
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Она уже обратилась в офис авиакомпании и Международную организацию гражданской авиации (ICAO), потребовав начать расследование произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.
По мнению Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек не может быть уверен в своей безопасности при совершении полёта над Белоруссией, потому что "режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных".
К слову, опасения Тихановской о смертной казни лишены основания. Ни по одно из статей, которые инкриминируется задержанному Протасевичу, не предусмотрена исключительная мера наказания.
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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
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