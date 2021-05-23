"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на борту "заминированного" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске. По её мнению, всё это "спланированная операция спецслужб" по захвату воздушного судна.

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Белоруссии Роману может угрожать смертная казнь", — приводятся слова Тихановской в её телеграм-канале.

Она уже обратилась в офис авиакомпании и Международную организацию гражданской авиации (ICAO), потребовав начать расследование произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.

По мнению Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек не может быть уверен в своей безопасности при совершении полёта над Белоруссией, потому что "режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных".

К слову, опасения Тихановской о смертной казни лишены основания. Ни по одно из статей, которые инкриминируется задержанному Протасевичу, не предусмотрена исключительная мера наказания.