Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва

Летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair был экстренно посажен в Минске из-за возникшей угрозы взрыва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В данный момент с воздушным судном работают сапёры. Проводятся проверочные мероприятия. Информация о минирования судна не подтвердилась, пассажиры проходят повторный досмотр. После проверки самолёт вылетит по маршруту.