Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва
В настоящее время на месте работают сапёры. Проводятся проверочные мероприятия.
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Летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair был экстренно посажен в Минске из-за возникшей угрозы взрыва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
В данный момент с воздушным судном работают сапёры. Проводятся проверочные мероприятия. Информация о минирования судна не подтвердилась, пассажиры проходят повторный досмотр. После проверки самолёт вылетит по маршруту.
До этого анонимное сообщение об угрозе взрыва получил аэропорт Шереметьево. В воздушной гавани усилены меры безопасности, однако эвакуации людей не проводится.
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