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Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва

В настоящее время на месте работают сапёры. Проводятся проверочные мероприятия.

23 мая, 11:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair был экстренно посажен в Минске из-за возникшей угрозы взрыва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В данный момент с воздушным судном работают сапёры. Проводятся проверочные мероприятия. Информация о минирования судна не подтвердилась, пассажиры проходят повторный досмотр. После проверки самолёт вылетит по маршруту.

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До этого анонимное сообщение об угрозе взрыва получил аэропорт Шереметьево. В воздушной гавани усилены меры безопасности, однако эвакуации людей не проводится.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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