Момент падения самолёта на жилой квартал в Белоруссии попал на видео

В Сети появилось видео с моментом крушения военного самолёта Як-130 в белорусском городе Барановичи. На кадрах видны взрыв и чёрный дым. Также можно заметить, насколько близко воздушное судно упало к жилым домам.

Инцидент произошёл накануне, 19 мая. По данным Минобороны Белоруссии, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта. Когда лётчики поняли, что траектория падения находится вне жилых домов, они катапультировались. Но, к сожалению, оба погибли.

Изначально в соцсетях сообщали, что воздушное судно упало на жилой дом. Однако эта информация не подтвердилась.