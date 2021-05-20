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Момент падения самолёта на жилой квартал в Белоруссии попал на видео

Два лётчика пытались отвести воздушное судно от населённого пункта, катапультировались, но погибли.

20 мая, 06:36
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В Сети появилось видео с моментом крушения военного самолёта Як-130 в белорусском городе Барановичи. На кадрах видны взрыв и чёрный дым. Также можно заметить, насколько близко воздушное судно упало к жилым домам.

МЧС показало видео с места крушения вертолёта под Архангельском

МЧС показало видео с места крушения вертолёта под Архангельском

Инцидент произошёл накануне, 19 мая. По данным Минобороны Белоруссии, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта. Когда лётчики поняли, что траектория падения находится вне жилых домов, они катапультировались. Но, к сожалению, оба погибли.

Изначально в соцсетях сообщали, что воздушное судно упало на жилой дом. Однако эта информация не подтвердилась.

А 9 мая в Татарстане недалеко от аэродрома произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта типа "Ермак". В результате погибли мужчина и его подруга. Погибший пилот, вероятно, хотел сделать сюрприз своей возлюбленной в канун её дня рождения, который наступил бы 10 мая.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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