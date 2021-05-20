Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Умер бывший глава Пермской области Геннадий Игумнов

Он стал первым в современной истории Прикамья губернатором и руководил регионом с 1996 по 2000 год.

20 мая, 05:47
<p>Геннадий Игумнов. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова </p>

Геннадий Игумнов. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, ему было 84 года. Соболезнования родным и близким в связи с уходом экс-главы региона выразил нынешний руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.

"Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремлённый, искренне любящий родной регион и своих земляков", — говорится в сообщении на сайте местного правительства.

"Сердце перестало биться": Знаменитого биатлониста Александра Привалова нашли мёртвым

"Сердце перестало биться": Знаменитого биатлониста Александра Привалова нашли мёртвым

Отмечается, что Игумнов стал первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором и добился серьёзных положительных преобразований в регионе. Руководил областью он с 1996 по 2000 год.

Ранее Лайф рассказывал, что умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова. Многие могут помнить её голос из передач "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Половина иркутского посёлка могла сгореть по вине человека

вчера в 12:00

"Сердце перестало биться": Знаменитого биатлониста Александра Привалова нашли мёртвым

сегодня в 00:58

Скорая улетела в кювет и перевернулась после столкновения с иномаркой, погиб медик

сегодня в 04:51

В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

сегодня в 05:23

Глава NASA признал в Китае "энергичного соперника" США в космосе

сегодня в 05:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1