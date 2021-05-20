Умер бывший глава Пермской области Геннадий Игумнов
Он стал первым в современной истории Прикамья губернатором и руководил регионом с 1996 по 2000 год.
Геннадий Игумнов. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова
Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, ему было 84 года. Соболезнования родным и близким в связи с уходом экс-главы региона выразил нынешний руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.
"Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремлённый, искренне любящий родной регион и своих земляков", — говорится в сообщении на сайте местного правительства.
Отмечается, что Игумнов стал первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором и добился серьёзных положительных преобразований в регионе. Руководил областью он с 1996 по 2000 год.
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