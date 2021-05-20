Умер бывший глава Пермской области Геннадий Игумнов

Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, ему было 84 года. Соболезнования родным и близким в связи с уходом экс-главы региона выразил нынешний руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.

"Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремлённый, искренне любящий родной регион и своих земляков", — говорится в сообщении на сайте местного правительства.

Отмечается, что Игумнов стал первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором и добился серьёзных положительных преобразований в регионе. Руководил областью он с 1996 по 2000 год.